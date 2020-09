Schulen in Hannover, Einbeck und Bremen im Rennen um Preis

Hannover/Einbeck /dpa/lni) – Gleich zwei niedersächsische Schulen und eine aus Bremen haben in diesem Jahr Chancen auf den mit 100 000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am Mittwoch (11.00 Uhr) online den Gewinner verkünden. Im Rennen unter 15 Finalisten sind die Otfried-Preußler-Grundschule in Hannover, die Berufsbildenden Schulen Einbeck sowie die Kinderschule Bremen.

Die Jury vergleicht bei den Bewerberschulen sechs sogenannte Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, «Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner» und «Schule als lernende Institution». Diese Merkmale seien inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt.

Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung vergeben den Deutschen Schulpreis für eine besonders gute Schulqualität.

Deutscher Schulpreis 2020