Schnee-Sturmtief wirbelt Norden durcheinander

Hamburg (dpa) –

Das dicke Ende soll erst noch kommen, doch das Schnee-Sturmtief «Elli» wirbelt den Norden Deutschlands schon ordentlich durcheinander. Anhaltende Schneefälle sorgten bereits am Donnerstag für zahlreiche Verkehrsbehinderungen auf Straßen, Schienen und an den Flughäfen. Die Räumdienste sind seit Tagen im Dauereinsatz.

Für Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aufgrund des Neuschnees und auffrischenden Windes in Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins vor starken Schneeverwehungen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach von einer «Ausnahmesituation» und forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, unnötige Wege zu vermeiden und aufschiebbare Termine für Freitag abzusagen. «Achten Sie auf Ihre Nachbarn und Mitbürger, denn gemeinsam bewältigen wir die Lage in den nächsten Tagen am besten», sagte er.

Schneefrei an Hamburgs Schulen

Hamburgs Schulen bleiben am Freitag geschlossen. Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack bat die Schulen in einem Schreiben, alle Kinder und Jugendlichen bis zur sechsten Klasse mit Unterrichtsmaterialien auszustatten oder einen möglichen Onlineunterricht vorzubereiten. Außerdem müsse eine Ganztagsnotbetreuung sichergestellt sein.

In den Bezirken wurden zahlreiche Wochenmärkte abgesagt, Parks und Friedhöfe geschlossen. Der S-Bahnverkehr lief nur noch mit erheblichen Einschränkungen. Auch der Busverkehr in und um Hamburg war betroffen: So fuhren aufgrund der schwierigen Straßenverhältnisse zahlreiche Linien nicht oder nur eingeschränkt. Und auch am Flughafen Hamburg kam es zu Verspätungen und einzelnen Flugstreichungen.

Der Automobilclub ADAC Hansa empfahl Autofahrern wegen des zu erwartenden heftigen Schneefalls, ihr Auto am Freitag stehenzulassen. «Zwar sind die Winterdienste den ganzen Tag im Einsatz, schwierige Verhältnisse mit teilweise glatten Straßen werden sich aber dennoch nicht verhindert lassen», erklärte der ADAC. Er riet, – falls möglich – am Freitag im Homeoffice zu arbeiten. Wer trotzdem mit dem Auto fahren müsse, solle langsam fahren und Abstand halten.

Räumdienste stoßen an ihre Grenzen

Alle Hamburger Behörden und städtischen Betriebe arbeiteten mit Hochdruck daran, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, versprach der rot-grüne Senat. So sei der Winterdienst seit Tagen im Dauereinsatz. «Angesichts der enormen Schneemengen, die eine Ausnahmesituation darstellen, stoßen die Räumarbeiten jedoch an Grenzen.»

Die Feuerwehr Hamburg stelle sich ebenfalls auf vermehrte Einsätze ein. Zudem hätten die Krankenhäuser bereits ihr Personal in der Unfallchirurgie und den Notaufnahmen aufgestockt.

Wegen des vielen Schnees und vereister Gehwege gibt es dort viel zu tun: «In den vergangenen Tagen gab es deutlich mehr Patientinnen und Patienten, die nach Stürzen in eine unserer sieben Notaufnahmen in Hamburg gekommen sind», sagte ein Sprecher der Asklepios-Kliniken.

Schneeverwehungen in Norddeutschland

Norddeutschland werde am Freitag ab dem frühen Morgen mit Schneeverwehungen zu kämpfen haben, sagte DWD-Meteorologe David Menzel. «Es kommt zusammen, dass wir markanten Schneefall haben und der Wind deutlich zunimmt». Dabei seien in und um Hamburg sowie in Schleswig-Holstein stürmische Böen und an den Küsten Sturmböen zu erwarten.

Die amtliche Unwetterwarnung gilt für die Region in und um Hamburg, den Norden Niedersachsens sowie den Süden und Westen Schleswig-Holsteins.

Einzeln seien weder der Neuschnee von 10 bis 15 Zentimetern noch das stürmische Wetter mit Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde im Norden ein Problem oder Grund für eine Unwetterwarnung. Aber das Zusammenspiel mache es schwierig, sagte Menzel. «Das ist insofern ungünstig, weil es dauerhaft zu Schneeverwehungen kommen wird.»

Auch Autobahnen und Fährverbindungen betroffen

Das Winterwetter hatte auch Auswirkungen auf die Hamburger Autobahnen: So war auf der Autobahn 7 zwischenzeitlich die Anschlussstelle Volkspark gesperrt, weil Lastwagen dort wegen des Wetters nicht mehr weiterkamen. Auch die Köhlbrandbrücke im Hafen war wegen des Schneefalls und der rutschigen Fahrbahnen für rund eineinhalb Stunden dicht.

Das Sturmtief «Elli» wirbelt am Freitag in Schleswig-Holstein auch den Fährfahrplan zu den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr sowie auf die Halligen durcheinander. So fallen alle Verbindungen von und zu den Halligen aus, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf ihren Internetseiten mitteilte. Des Weiteren wurden den Angaben zufolge für Freitagvormittag bis kurz nach 12.00 Uhr alle Verbindungen zwischen den Inseln und Dagebüll gestrichen.

Auf Amrum und Föhr fiel bereits am Donnerstag die Schule aus, da die besonderen Witterungsverhältnisse keinen gesicherten Schulweg zur Eilun Feer Skuul (EFS) in Wyk zuließen. An der Rüm-Hart-Schule in Wyk, an der Grundschule Föhr-Land und an der Öömrang Skuul auf Amrum fand ebenfalls kein Unterricht statt. Wie es am Freitag in den Schulen Schleswig-Holsteins weitergeht, wollte das Bildungsministerium nach eigenen Angaben am frühen Abend bewerten.

Neujahrsempfang abgesagt

Ihren eigenen Neujahrsempfang in Tönning (Kreis Nordfriesland) hatte die Landesregierung zuvor bereits abgesagt. Die Wetterlage am Abend lasse eine sichere An- und Abreise der Gäste nicht zu, begründete die Landesregierung die Entscheidung. Sie hatte zu der ursprünglich für 17.30 Uhr geplanten Veranstaltung im Multimar Wattforum gut 200 Gäste erwartet aus den Konsularkorps, aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirchen, Wissenschaft und Kultur.