Schulen im Norden für weitere Klassen geöffnet

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind am Montag nach wochenlangem Fernunterricht erstmals Schüler weiterer Jahrgänge wieder zum Lernen in die Schule gegangen. Die Öffnung betraf die Klassen 1 bis 3 an den Grundschulen sowie die Jahrgänge 8 bis 12 an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Alles sei normal angelaufen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

In den Schulen müssen coronabedingte Mindestabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden. Ebenfalls seit Montag sind auch wieder Nachmittagsangebote für die Mädchen und Jungen möglich, die dann in der Schule sind. Mensen und ähnliche Einrichtungen dürfen bei Bedarf ebenfalls wieder öffnen. In der nächsten Woche tritt die vierte Lockerungsphase in Kraft. Von Montag an sollen dann alle Klassen Präsenzunterrichtsanteile bekommen, wie der Sprecher sagte.