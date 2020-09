Schulen bekommen Millionen-Zuschlag für Lehrerstellen

Karin Prien (CDU), Bildungsministerin von Schleswig-Holstein. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Zur Bewältigung der Corona-Folgen erhalten die Schulen in Schleswig-Holstein zusätzlich 7,5 Millionen Euro. Davon stehen 4,45 Millionen Euro für Besetzungen im Umfang von 270 Stellen sofort bereit – für Vertretungslehrer sowie die Aufsicht von Lerngruppen, die in der Schule in digitaler Form auf Distanz unterrichtet werden. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) warb am Dienstag vor allem um Lehramtsstudenten. «Das ist gerade in der jetzigen Zeit, in der viele Verdienstmöglichkeiten für Studierende weggebrochen sind, ein interessantes Angebot.»

Zwei Millionen Euro gibt es nach Angaben des Ministeriums bis zum Jahresende für weitere Lehrkräfte, die die Digitalisierung begleiten und schulspezifische Lösungen entwickeln sollen. Gut eine halbe Million gibt es für Teilzeitlehrer, die ihr Kontingent erhöhen und für solche, die ein Sabbatjahr zurückgenommen haben. Das Programm umfasst auch die zusätzliche Einstellung von 50 Quereinsteigern. 43 Stellen seien schon besetzt.

Die Mittel für das Freiwillige Soziale Jahr Schule werden um 460 000 Euro aufgestockt. «Damit können wir 45 weitere Plätze an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bereitstellen», sagte Prien.