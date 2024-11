Schule in Stuhr wegen Bombendrohung geschlossen

Stuhr (dpa/lni) –

Wegen einer Bombendrohung bleibt die Lise-Meitner-Schule in Stuhr bei Bremen heute geschlossen. Die Drohung wurde nach Angaben der Polizei am Sonntagabend per Mail ausgesprochen. Am Morgen soll das Gebäude nun mit Spürhunden durchsucht werden.

Den Angaben nach gab es möglicherweise auch Drohungen gegen weitere Schulen in Niedersachsen. «Das relativiert die Lage ein wenig», sagte ein Polizeisprecher.

Um sicherzugehen, dass Schülerinnen und Schüler, die den Unterrichtsausfall nicht mitbekommen haben, nicht doch das Gebäude betreten, waren am Morgen Polizisten und Polizistinnen vor Ort. Die Lise-Meitner-Schule beherbergt ein Gymnasium sowie eine Haupt- und Realschule.