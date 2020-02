Schule erhält Drohmail: Pistorius über Anschlagsdrohung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Nach einer anonymen Drohmail fällt der Unterricht an den beiden Standorten eines Göttinger Gymnasiums am Dienstag aus. Niedersachsens Landtagspräsidentin Gabriele Andretta kündigte im Landtag in Hannover an, dass Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Vormittag über eine «Anschlagsdrohung» in Göttingen informieren werde.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gelände abgesperrt. Beamte waren mit Hunden im Einsatz. Nach Angaben der Internetseite der Schule werden an dem Gymnasium rund 1200 Schülerinnen und Schüler von etwa 130 Lehrkräften unterrichtet. Einzelheiten zur Drohmail wollten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

