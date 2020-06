Schulden der Gemeinden im Norden wieder gestiegen

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Schulden der Gemeinden in Schleswig-Holstein haben nach zwei Jahren Abbau noch vor der Corona-Krise wieder zugenommen. Wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte, wuchsen die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände, die sie für ihre Kernhaushalte 2019 bei Banken aufgenommen haben, um 1 Prozent auf 3,67 Milliarden Euro. Dabei stiegen die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden um 99 Millionen Euro (plus 5,1 Prozent) und die der Amtsverwaltungen um 8,6 Millionen (5,7 Prozent).

Dagegen verringerten die kreisfreien Städte ihren Schuldenstand um 45 Millionen Euro (minus 3,6 Prozent) und die Kreisverwaltungen ihren um 27 Millionen (minus 9,1 Prozent). Auf jeden Einwohner des Landes entfielen rein rechnerisch 1267 Euro der kommunalen Schulden. Bei den kreisfreien Städten war der Wert für Lübeck mit 2215 Euro am höchsten, für Flensburg mit 920 Euro am niedrigsten.

Von den 1106 Gemeinden Schleswig-Holsteins hatten 350 keine Schulden beim sogenannten nicht-öffentlichen Bereich, also bei Banken. Schulden zum Beispiel bei anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden sind damit nicht erfasst. Bei den schuldenfreien Gemeinden handelte es sich überwiegend um kleinere amtsangehörige Gemeinden. Aber auch Bad Oldesloe, Bad Schwartau, Bargteheide und Rellingen mit jeweils mehr als 10 000 Einwohnern blieben schuldenfrei. Die einzige Kreisverwaltung, die Ende 2019 keine Schulden hatte, war die von Stormarn.

