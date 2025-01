Schulbusse verunglücken bei Glätte – ein Kind verletzt

Hinte/Ihlow (dpa/lni) –

Zwei Busse mit Schülerinnen und Schülern sind am Morgen bei Straßenglätte im Landkreis Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dabei ein Kind leicht verletzt.

Bus rutscht in Haltestelle

Bei einem Unfall in der Gemeine Hinte rutschte der Bus in eine Bushaltestelle und zerstörte diese, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Kind, das an der Haltestelle wartete, erlitt demnach durch Glassplitter eine leichte Schnittverletzung an der Hand und wurde medizinisch versorgt. Die Schülerinnen und Schüler, die im Bus saßen, blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht. Zum Schaden an der Haltestelle konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen.

Bei einem zweiten Unfall in der Gemeinde Ihlow kam ein Schulbus mit rund 20 Grundschulkindern wegen Glätte von der Straße ab und touchierte einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieben alle Schulkinder unverletzt. Drei Rettungswagen waren vorsorglich vor Ort. Ein Ersatzbus brachte die Kinder zur Schule, wo sie erneut vom Rettungsdienst untersucht werden sollten.