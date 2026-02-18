Schulbus rutscht in Graben – Sechs Kinder leicht verletzt

Altenkrempe (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Altenkrempe (Kreis Ostholstein) sind sechs Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 42-jährige Fahrerin am Morgen auf winterglatter Fahrbahn mit dem Bus in einen Graben gerutscht. Sie hatte die Geschwindigkeit demnach nicht an die Straßenverhältnisse angepasst und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Insgesamt befanden sich 26 Kinder im Bus. Rettungsdienst und Feuerwehr halfen den Insassen den Angaben nach aus dem Fahrzeug. Die sechs Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg den Bus mit einem Kran aus dem Graben. Die Polizei ermittelt nun gegen die Fahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.