Schulbeschäftigte fordern besseren Corona-Schutz

Hamburg (dpa/lno) – Beschäftigte an Hamburger Schulen fordern eine besseren Schutz gegen das Corona-Virus. Die derzeitige Lage sei grotesk, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Max Stempel am Montag. «Teilweise muss um einen Spuckschutz für wenige Euro gebettelt werden.» Die Behörde würde gut daran tun, auf die Beschäftigten zu hören. «Für einen Normalbetrieb, wie er nach den Ferien angedacht ist, sind die Schulen so nicht gerüstet.»

Am Dienstag werde eine Delegation Schulsenator Ties Rabe (SPD) eine Petition übergeben, kündigte Stempel an. Auf Fotos forderten dabei vor allem Beschäftigte aus dem nichtpädagogischen Bereich unter anderem einheitliche Maßnahmen zum Infektionsschutz, Homeoffice für Angehörige von Risikogruppen, ein engmaschiges Testverfahren für Schüler und Beschäftigte und mehr Personal zum Ausgleich coronabedingter Ausfälle.