Schulausfall in Niedersachsen – Ausnahmen für Inselkinder

Hannover/Aurich (dpa/lni) –

Während auf dem niedersächsischen Festland der reguläre Schulunterricht am Montag ausfällt, gelten für Kinder und Jugendliche auf den Ostfriesischen Inseln mitunter andere Bedingungen. So teilte der Landkreis Wittmund mit, dass der Unterricht auf dem Festland ausfalle. Die Ostfriesischen Inseln Spiekeroog und Langeoog sind damit ausgeschlossen. Auch für die Schülerinnen und Schüler auf der Insel Wangerooge gilt die Absage des Präsenzunterrichts nicht, wie der Landkreis Friesland mitteilte.

Wangerooge war bereits am Freitag eine Ausnahme. Als der Wintersturm «Elli» über Niedersachsen tobte und der reguläre Schulunterricht flächendeckend abgesagt wurde, gab es für die Schülerinnen und Schüler der Inselschule trotzdem Präsenzunterricht. Grund war, dass es auf der autofreien Insel Wangerooge keine Schulbusse gibt. In vielen Regionen war der Ausfall des Busverkehrs Hauptgrund für die Unterrichtsabsagen. Jüngst gingen rund 35 Schülerinnen und Schüler in fünf Klassenverbänden auf die kleine Inselschule.

Der Landkreis Friesland verwies aber darauf, dass Eltern ihre Kinder bis zur zehnten Klasse auch ohne angeordneten Unterrichtsausfall zu Hause behalten können, wenn das Wetter extrem und der Schulweg damit gefährlich ist. Möglicherweise bleiben daher auch Inselkinder am Montag zu Hause.