Schulausfälle in Schleswig-Holstein – Entscheidung am Abend

Am Abend soll eine Entscheidung, ob und wenn ja, wo in Schleswig-Holstein die Schule wegen Schneefällen am Freitag ausfällt. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Noch ist keine Entscheidung über mögliche Schulausfälle auch in Schleswig-Holstein wegen möglicher Schneefälle am Freitag gefallen. Am frühen Abend solle die Lage im Land abschließend bewertet werden und eine Entscheidung darüber fallen, ob und in welchen Landesteilen Unterricht ausfallen wird, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Vormittag.

Zuvor war bekanntgeworden, dass Hamburgs Schulen wegen der erwarteten schweren Schneefälle am Freitag geschlossen bleiben. In einem Schreiben an alle Schulen bat Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack, alle Kinder und Jugendlichen bis zur sechsten Klasse noch am Donnerstag mit Unterrichtsmaterialien auszustatten oder einen möglichen Onlineunterricht vorzubereiten.