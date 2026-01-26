Schnee und Glätte: Wo in Niedersachsen die Schule ausfällt

Celle (dpa/lni) –

In mehreren Landkreisen Niedersachsens kommt es wegen Schneefalls und Glätte zu Schulausfällen. Betroffen sind die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln-Pyrmont und Helmstedt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale hervorgeht. Für die berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Celle und Helmstedt wurde demnach Distanzunterricht angeordnet, der Schülertransport findet nicht statt.

Der Landkreis Celle teilte auf seiner Website mit, vor allem im Straßenverkehr bestehe wegen Schneefalls und Glätte ein großes Gefährdungspotenzial. Für Kinder, die trotzdem zur Schule kämen, bestehe eine Betreuungspflicht.

Nach Angaben des Landkreises Helmstedt verschlechtern sich die Witterungsverhältnisse permanent. Busse seien bereits liegengeblieben oder gar nicht erst abgefahren.