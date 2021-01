Schüsse vom Balkon: Mutter und Sohn angezeigt

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Nach Schüssen von seinem Balkon soll ein 18-Jähriger in Hannover Einsatzkräfte bedroht, beleidigt und angegriffen haben. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wehrten sich der Mann und dessen 43 Jahre alte Mutter teils massiv gegen den Einsatz, nachdem Zeugen die Polizei zu der Wohnung gerufen und von Schüssen berichtet hatten. Dort hielten sich am Samstag sieben Menschen auf, darunter zwei Kinder. Die Beamten stellten zwei Schreckschusswaffen sicher.

Der junge Mann kam wegen einer Verletzung am Bein, die laut einem Behördensprecher vermutlich während des Einsatzes entstanden war, in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Gegen den jungen Mann und die Mutter wurden Verfahren wegen Widerstands eingeleitet. Weil sich sieben Menschen aus mehr als zwei Haushalten in der Wohnung aufgehalten hatten, gab es zudem eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

