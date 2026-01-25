Schüsse in türkischem Kulturverein – zwei Männer verletzt

In der Nacht haben Unbekannte in einem türkischen Kulturverein auf Menschen geschossen und getroffen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in einem türkischen Kulturverein in Hamburg mehrere Schüsse abgegeben und damit zwei Männer verletzt. Die Täter seien gegen 3.30 Uhr im Stadtteil Lurup in die Räume des Vereins eingedrungen und hätten dort die Schüsse abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Dann hätten sie den Tatort wieder verlassen und seien seitdem auf der Flucht. Die beiden getroffenen Männer seien durch die Schussverletzungen nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Ermittlungen dauerten an, ebenso die Suche nach den Tätern.