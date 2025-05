Schüsse in Rendsburg – zwei Verdächtige vor dem Haftrichter

Rendsburg (dpa/lno) –

Nach den Schüssen auf zwei Männer in Rendsburg sind zwei festgenommene Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt worden. «Ihnen wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen», teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Morgen mit. «Ein Richter erließ gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl, er kam in eine Jugendanstalt.» Der 21-Jährige sei wieder auf freiem Fuß.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die Schüsse abgegeben worden, als die beiden 22 und 26 Jahre alten Opfer in einem Auto saßen. Demnach wurden mehrere Schüsse auf den Wagen abgefeuert.

Montagmittag waren die beiden Opfer mit Schusswunden in einem Rendsburger Krankenhaus erschienen und erklärten, an einer Bushaltestelle nahe der Nobiskrug-Werft beschossen worden zu sein. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, wie sie auf der Plattform X mitteilte. Die Hintergründe der Tat sollen laut Polizei im persönlichen Umfeld liegen.