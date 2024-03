Schüsse in Nienburg: Keine Polizisten bei Einsatz verletzt

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei arbeiten in der Friedrichstraße. Moritz Frankenberg/dpa

Nienburg (dpa) –

Bei dem Polizeieinsatz in Nienburg an der Weser sind außer einer angeschossenen Polizistin keine weiteren Beamten verletzt worden. Andere Kollegen hätten keine Verletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin der Polizei Verden am Ostersonntag. Die angeschossene Beamtin habe «potenziell lebensgefährliche Verletzungen» erlitten, sei aber außer Lebensgefahr.

Wie genau es zu den Verletzungen kam und aus welcher Polizeiwaffe sie angeschossen wurde, war zunächst unklar. Die Frau kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Bei dem Einsatz am Samstag nordwestlich von Hannover wurde ein mit einem Messer bewaffneter 46 Jahre alter Mann getötet.

Zuvor soll der Mann seine Freundin mit einem Messer bedroht haben, die Frau blieb aber unverletzt. Die Beamten gaben mehrere Schüsse ab, der 46-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei im benachbarten Landkreis Verden die Ermittlungen.