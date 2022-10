Schüsse in Heide: Schwerverletzte stirbt im Krankenhaus

Heide (dpa/lno) –

Eine Frau ist mitten in Heide (Kreis Dithmarschen) angeschossen worden – und im Krankenhaus gestorben. Am frühen Montagnachmittag alarmierten Anwohner die Beamten, nachdem sie mehrere Schüsse gehört hatten, bestätigte eine Sprecherin der Leitstelle Elmshorn am Abend. Zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau in der Klaus-Groth-Straße. Die Ermittler haben bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll aus dem direkten Umfeld der Getöteten stammen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.