Schüsse im Rockermilieu – Polizei fahndet mit Fahrzeugfoto

Hamburg (dpa/lno) –

Mit der Veröffentlichung eines Fahrzeugfotos erhofft sich die Hamburger Polizei neue Hinweise zur Aufklärung eines versuchten Tötungsdelikts im Juni vergangenen Jahres. Damals hatte ein noch unbekannter Täter im Stadtteil Farmsen-Berne auf einen 41-Jährigen geschossen. Der Verletzte überlebte dank einer Notoperation.

Das Landeskriminalamt für Spezielle Rotlicht- und Rockerkriminalität und die Staatsanwaltschaft haben nun zwei Bilder eines Vans veröffentlicht, der vermutlich von dem Täter benutzt wurde. Das silberne Fahrzeug war von einer Videokamera erfasst worden.

Am Abend des 9. Juni vergangenen Jahres war das 41-jährige Opfer vor seinem Wohnhaus unvermittelt angegriffen und durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Wegen der Schussgeräusche hatten Anwohner die Polizei alarmiert. Die Beamten suchten mit mehr als zwei Dutzend Streifenwagen, Spürhunden und einem Hubschrauber nach dem Täter. Die Suche blieb ohne Erfolg. Auch ein erster Zeugenaufruf führte nicht zur Aufklärung der Tat.