Schüsse bei Streit vor Bar in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern sind am Freitagmorgen vor einem Döner-Imbiss im Hamburger Stadtteil Billstedt Schüsse gefallen. Es gab nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzten, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Laut Polizei zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie gegen 6.00 Uhr vier Männer streitend aus einer Bar kamen. Einer der Männer läuft demnach davon, ein anderer zieht eine Schusswaffe und feuert offenkundig mehrfach. Kurz darauf sollen sich die Beteiligten wieder beruhigt und gemeinsam aufgeräumt haben.

Gegen 8.00 Uhr habe eine Reinigungskraft eine beschädigte Fensterscheibe an dem benachbarten Dönerladen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Ermittler fanden drei Patronenhülsen am Tatort. Den Angaben zufolge traf mindestens ein Projektil ein Schaufenster des Imbisses, ein weiteres schlug in ein geparktes Auto ein. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.