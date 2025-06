Anwohner hatten in der Nacht Schussgeräusche in Uhlenhorst gemeldet. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/ lno) –

In der Nacht haben Unbekannte auf ein Tattoostudio und einen danebenliegenden Laden in Hamburg-Uhlenhorst geschossen. Wer geschossen hat oder was genau vorgefallen ist, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen.

Anwohner hatten in der Nacht Schussgeräusche in Uhlenhorst gemeldet. Die wenig später eintreffende Polizei fand mehrere Einschusslöcher in den Scheiben des Tattoostudios und in einem Laden daneben.