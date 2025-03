Schüsse auf Familie in fahrendem Auto

Gudow (dpa) –

Ein Unbekannter hat mutmaßlich auf zwei fahrende Autos in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) geschossen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Familie am vergangenen Freitagabend auf dem Weg Richtung Ortsmitte zunächst einen lauten Knall vernommen und anschließend ein kleines Loch in der hinteren linken Scheibe ihres Fahrzeugs entdeckt.

Auch die beiden Insassen eines weiteren Fahrzeugs hätten von einem lauten Knall berichtet. Ihr Fahrzeug habe anschließend eine runde Delle an der Beifahrertür aufgewiesen. Verletzt wurde niemand. Die Art der vorhandenen Beschädigungen kann laut Polizei daraufhin hinweisen, dass mit einer Kleinkaliberwaffe auf die Fahrzeuge geschossen worden war.