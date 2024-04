Schüsse auf Lokal in Hamburg-Eimsbüttel: Zeugensuche

Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Schüsse auf ein Café in Hamburg-Eimsbüttel abgefeuert. Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Schüsse aus einem fahrenden Auto abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Scheibe des Cafés und Restaurants sei von den Schüssen durchlöchert worden, allerdings habe sich zu dem Zeitpunkt niemand mehr dort aufgehalten. In der Fensterfront des Lokals am Schulterblatt fanden die Beamten drei Einschusslöcher. Davor lagen zudem Patronenhülsen, die die Ermittler sicherstellten und die nun kriminaltechnisch untersucht werden sollen.

Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Zivilfahndern und einem Diensthund hätten zunächst keine Verdächtigen festgenommen werden können. Zum Motiv oder einer möglichen Schadenshöhe machte die Polizei am Morgen vorerst keine Angaben. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die das dunkle Fahrzeug gesehen haben, aus dem möglicherweise geschossen wurde.