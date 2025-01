Schüsse am Hamburger Hansaplatz: Eine Person verletzt

Hamburg (dpa) –

Durch Schüsse ist ein Mann in einem Lokal am Hamburger Hansaplatz verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es gegen 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in und vor dem Lokal im Stadtteil St. Georg. Dabei seien auch Schüsse gefallen. Der Mann wurde mit mindestens einer Schussverletzung ins Krankenhaus gebracht. Er sei aber nicht in Lebensgefahr.

Mehrere Personen flüchteten den Angaben zufolge im Zuge der Auseinandersetzung. Im Laufe des Abends wurden fünf Männer vorläufig festgenommen, demnach sei niemand mehr auf der Flucht. Die Hintergründe des Streits seien noch unklar, so die Polizei. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen übernommen.