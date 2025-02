Schüsse am Hamburger Bahnhof Barmbek

Hamburg (dpa) –

In der Umgebung eines Dönerladens am Bahnhof Barmbek in Hamburg sind am Mittwochabend mehrere Schüsse gefallen. Zuvor habe es Streit zwischen einem 35-Jährigen und einer bislang unbekannten Person gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der noch Unbekannte soll auf seinen Kontrahenten geschossen haben. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Wie genau es zu dem Streit kam und wohin der Täter flüchtete, blieb zunächst unklar.