Schülerzahl in Hamburg steigt – aber nicht mehr lange

In Hamburg drücken so viele Schülerinnen und Schüler die Schulbank wie seit 45 Jahren nicht mehr. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler im laufenden Schuljahr erneut auf einen Rekordstand gestiegen. 270.904 Schüler habe es zuletzt 1980 an den allgemein- und berufsbildenden Schulen der Hansestadt gegeben, sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) bei der Vorlage der Schuljahresstatistik 2025/2026 im Rathaus.

Die Zunahme sei aber mit knapp einem Prozent so gering ausgefallen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die aktuelle Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) sage für Hamburg erst für 2029 ein leichtes Absinken der Zahlen voraus.

Bekeris: Hohe Schülerzahlen bleiben Herausforderung

Die hohen Schülerzahlen blieben «eine große Herausforderung für die Schulen, auch wenn Hamburg inzwischen 21 neue Schulen gegründet und viele bestehende Schulen erweitert hat», sagte Bekeris.

Ein neuer Rekord sei auch beim Ganztagsangebot erzielt worden, an dem im laufenden Schuljahr 91 Prozent der Mädchen und Jungen an den Grundschulen teilnehmen würden. Damit sei der Ganztag eine «echte Erfolgsgeschichte», sagte die Senatorin.

Das Hamburger Schulsystem umfasst laut Statistik aktuell 385 staatliche Schulen und 83 Schulen in privater Trägerschaft.