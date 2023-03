Schülerrat fordert kostenlose Tampons an Schulen

Hannover (dpa/lni) –

An allen Schulen in Niedersachsen sollen künftig kostenlose Menstruationsartikel ausliegen – das fordert der Landesschülerrat. Die stellvertretende Vorsitzende, Louisa Basner, sagte am Donnerstag, ein solcher Schritt sei «längst überfällig». Kostenlose Menstruationsartikel könnten dabei helfen, die Periode zu enttabuisieren und ein gleichberechtigtes Schulumfeld zu schaffen. Bezahlen solle die Tampons und Binden das Land. Bisher hängt es dem Schülerrat zufolge vom Schulträger ab, ob an den Schulen Menstruationsartikel zur Verfügung stehen oder nicht.

Die Schüler kritisieren, dass die Menstruation noch immer ein Tabuthema sei. Da es sich aber um ein gesamtgesellschaftliches Thema handele, sollten die Produkte ausdrücklich nicht nur in den Damentoiletten, sondern in allen Toiletten bereitgestellt werden.

Das Land Bremen hatte dazu im Winter bereits einen Probelauf an acht weiterführenden Schulen durchgeführt. Dieser sollte zeigen, «wie viele Mädchen und Frauen das Angebot in welcher Intensität» nutzen. Die Auswertung des Projekts läuft noch.