Blaulicht und der LED- Schriftzug «Unfall» auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Delmenhorst (dpa/lni) – Ein Schüler ist in Delmenhorst von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der Elfjährige sei Donnerstagmittag auf seinem Fahrrad vom Schulhof in eine Straße eingebogen und habe ein herannahendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Der 68-jährige Fahrer bremste noch, konnte demnach die Kollision aber nicht verhindern. Der Junge wurde mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

