Schüler und Eltern für mehr Präsenzunterricht in Oberstufe

Kiel (dpa/lno) – Landesschülervertretungen und der Landeselternbeirat der Gymnasien fordern mehr Präsenzunterricht in der Oberstufe. «Wir sind uns einig, dass eigentlich alle Schüler*innen regelmäßigen Unterricht in der Schule brauchen», teilten die Schülervertretungen der Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sowie der Elternbeirat am Montag mit. Solange aber nur ein Teil in Präsenz unterrichtet werden können, müssten vorrangig die Schüler und Schülerinnen mit der kürzesten Zeit bis zum Abitur in den Präsenzunterricht geholt werden.

Insbesondere der Q1 Jahrgang, der im kommenden Jahr Abitur macht, müsse noch stärker in den Fokus gesetzt werden. «Dieser ist bereits jetzt mitten in den Vorbereitungen für das Abitur 2022. Hier zählen bereits alle Leistungen in die Abiturnote und es geht immer mehr essenzieller Inhalt verloren», heißt es in der Mitteilung. Jüngere Jahrgänge hätten noch deutlich mehr Zeit, um Lücken zu schließen.

