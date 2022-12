Schüler stellen Projekte zum Kampf gegen Antisemitismus vor

Hannover (dpa/lni) –

Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen haben Projekte zum Kampf gegen Antisemitismus vorgestellt. Zu Beginn der Veranstaltung am Freitag in Hannover mit dem Motto «Junge Impulse im Kampf gegen Antisemitismus» sprach Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) zu den Teilnehmenden. Dazu gehört beispielsweise die Cäcilienschule Wilhelmshaven, deren Projekt «Entdecke das Judentum», ein 80-seitiges Informationsbuch, mit dem diesjährigen Leo-Trepp-Preis ausgezeichnet wurde.

«Antisemitismus egal in welcher Form betrifft die gesamte Gesellschaft und erfordert in jedem Fall entschiedene Reaktionen», sagte Ministerin Hamburg laut Mitteilung. Sie dankte dem scheidenden Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Rainer Enste. «Sie haben in Ihrer Funktion als Landesbeauftragter wesentlich dazu beigetragen, jüdisches Leben in Niedersachsen zu fördern und sichtbar zu machen und sich auch persönlich immer wieder entschlossen gegen jedwede antisemitische Tendenzen in unserer Gesellschaft gestellt.»

Enste habe Mitte November aus persönlichen Gründen darum gebeten, die Aufgaben mit dem Jahreswechsel in neue Hände zu legen, hatte das Justizministerium in dieser Woche mitgeteilt. Die frühere Landesregierung aus SPD und CDU hatte den Posten im Oktober 2019 geschaffen.