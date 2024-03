Schüler starten in den letzten Schultag vor den Osterferien

Das Wort „Ferien“ wird am mit Kreide auf einer Tafel in einer Schule geschrieben. Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Für die rund 368.200 Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein beginnt am Donnerstag der letzte Schultag vor den Osterferien. Damit startet das nördlichste Bundesland als letztes in den Urlaub. Die Ferien im Norden sind dieses Jahr zudem mit knapp dreieinhalb Wochen besonders lang – erst am 22. April müssen sich die Kinder und Jugendlichen wieder auf den Weg zur Schule machen. Wer sich ans Freimachen gewöhnt hat, für den gibt es schon bald den nächsten Lichtblick: Bereits eineinhalb Wochen später ist mit dem Maifeiertag an einem Mittwoch der nächste schulfreie Tag.