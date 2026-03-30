Schüler nach Auseinandersetzung an Schule in Lebensgefahr

Hamburg (dpa) –

Bei einer Auseinandersetzung an einer Hamburger Schule ist ein 13-Jähriger durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge sei von mindestens einem Jugendlichen angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Der Zustand des Verletzten sei kritisch. Er wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einer Fahndung nahm die Polizei nach eigenen Angaben zwei 15-jährige Jugendliche fest. Einer sei syrischer Nationalität, die Staatsbürgerschaft des anderen sei ungeklärt. An der Fahndung waren den Angaben zufolge rund zwei Dutzend Funkstreifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund sowie einer Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen beteiligt. Die Mordkommission ermittelt. Zuvor hatten Medien berichtet.