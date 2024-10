Hamburg (dpa/lno) –

Ein Schüler ist an einer Schule in Hamburg-Niendorf in Gewahrsam genommen worden. Er habe sich in einem psychiatrischen Ausnahmezustand befunden, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei kein Messer vom Schüler zum Einsatz gekommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.