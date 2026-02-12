Schüler bei Verkehrsunfall in Itzehoe schwerst verletzt

Itzehoe (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Auto in Itzehoe ist ein 16-jähriger Schüler am Morgen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Mann mit seinem Wagen auf der Straße Langer Peter, als der Jugendliche plötzlich auf die Fahrbahn trat, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 90-Jährigen erfasste demnach den 16-Jährigen frontal.

Der Schüler wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen.