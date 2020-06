Schröder-Köpf: Rassismus auch in Niedersachsen verwurzelt

Doris Schröder-Köpf. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf hat die geplanten Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt unterstützt. «Rassismus und fremdenfeindliche Diskriminierung sind ein fest verwurzeltes Problem in unserer gesamten Gesellschaft, auch in Niedersachsen», sagte die SPD-Politikerin am Freitag. «Jeden Tag werden Menschen wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft benachteiligt, schikaniert, diskriminiert.» Eine demokratische und aufgeklärte Gesellschaft dürfe das nicht zulassen.

Auslöser für die aktuellen Demonstrationen gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit in den USA und vielen anderen Ländern ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Auch in Hannover ist am Samstag eine Demo für Gleichberechtigung geplant.