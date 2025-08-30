Schröder berichtet von Affengeräuschen litauischer Fans

Tampere (dpa/lni) –

Basketball-Star Dennis Schröder hat nach dem EM-Spiel gegen Litauen von rassistischen Anfeindungen von den Zuschauerrängen gegen seine Person berichtet. Der 31 Jahre alte Kapitän aus Braunschweig sagte nach dem 107:88-Erfolg im finnischen Tampere: «Man kann mich beleidigen, aber Affengeräusche ist eine Sache, die ich nicht respektiere und nicht akzeptiere. Rassismus gehört nicht zu diesem Sport.»

Offenbar hatte Schröder die Laute beim Gang in die Kabine gehört. «Einige litauische Fans haben zur Halbzeit leider Affengeräusche gemacht. Das kann ich nicht akzeptieren. Rassismus auf dieser Welt, das sollte nicht hierhin gehören», erklärte Schröder im Interview bei MagentaSport. Für Deutschland war der klare Sieg gegen Litauen der dritte Erfolg bei dieser EM.