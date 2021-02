Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Ein emotionaler Videospieler hat in Bremerhaven einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Mittwoch berichteten, hörte ein Mieter laute Schreie aus einer Nachbarwohnung. Er befürchtete, dass dort Menschen in Gefahr seien und alarmierte die Polizei. Diese fand einen 18-Jährigen, der Videospiele zockte und seinen Emotionen dabei freien Lauf ließ. Die Beamten forderten den jungen Mann auf, Ruhe zu bewahren.

