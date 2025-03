Schreibkrise am Ostsee-Strand

Charly Hübner und Bettina Stucky in «Ein Sommer in Niendorf». Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der moderne Hamburger «Zauberberg» liegt nicht in den Schweizer Bergen, sondern im Nordwesten Hamburgs. «Ein Sommer in Niendorf» nannte Bestseller-Autor Heinz Strunk seinen 2022 mit viel nordischem Lokalkolorit gespickten Romanerfolg. An diesem Sonnabend (20.00 Uhr) bringt er den Stoff gemeinsam mit seinen Mitstreitern vom Kunst-Kollektiv Studio Braun, Rocko Schamoni und Jacques Palminger, im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg zur Uraufführung.

Das Stück erzählt die Geschichte des Wirtschaftsjuristen Georg Roth, der sich auf der Suche nach Inspiration für ein Buch über seine Familiengeschichte in das Ostseebad Niendorf in der Lübecker Bucht zurückzieht. Doch bald steckt Roth in einer Schreibkrise und begegnet allerlei schrägen Figuren, die ihn auf unterschiedliche Weise herausfordern. Auch Alkoholkonsum trägt dazu bei, dass seine Sinne vernebeln.

Studio Braun ist in seinen Theaterarbeiten («Dorfpunks», 2012, «Coolhaze», 2021) für volkstümliches Theater mit viel Live-Musik und einen speziellen anarchischen Humor bekannt. Das Regie-Trio steht in seinen Inszenierungen auch regelmäßig selbst auf der Bühne. Aus dem Ensemble des Schauspielhauses wirken neben Charly Hübner unter anderem Yorck Dippe, Josefine Israel, Jan-Peter Kampwirth und Bettina Stucky mit.