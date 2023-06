Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Flensburger Schrottbetrieb sind am Freitag vier Menschen verletzt worden. Sie seien mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. In dem Betrieb sei eine Schredderanlage aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden wurde auf 30.000 Euro geschätzt.