Hamburg (dpa/lno) – In der Hamburger Neustadt unweit des Michels haben Passanten am Samstagnachmittag einen Toten in einem Auto gefunden. Der Wagen des 71-Jährigen habe auf einem Parkplatz am Zeughausmarkt gestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe sich um einen Anwohner gehandelt. Die Todesursache war zunächst unbekannt. Es gebe allerdings keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, betonte die Polizei. Zunächst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Meldung Hamburger Morgenpost