Schrauben von Kinderfahrrad gelöst – Zehnjähriger verletzt

Varel (dpa/lni) –

Unbekannte haben in Varel im Landkreis Friesland mutmaßlich die Schrauben eines Kinderfahrrades gelöst und den Unfall eines Zehnjährigen verursacht. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Das Kind stellte demnach sein Fahrrad am Freitag an seiner Schule ab, nach Schulschluss fuhr der Zehnjährige nach Hause. Dabei löste sich das Vorderrad, es kam zum Sturz. Es sei davon auszugehen, dass ein zunächst unbekannter Täter die Schrauben des Vorderrades während der Schulzeit gelöst habe, teilte die Polizei mit. Die Beamten suchen nach Zeugen.