Schon wieder Fehlalarm im neuen Westfield-Einkaufszentrum

Hamburg (dpa/lno) –

Das neue Einkaufszentrum Westfield Hamburg-Überseequartier musste erneut wegen eines Feueralarms teilweise geräumt werden. Es handelte sich nach Angaben der Feuerwehr jedoch um einen Fehlalarm. Am späten Nachmittag sei der Feueralarm in einem Gastrobereich ausgelöst worden, teilte die Feuerwehr mit. Es konnten jedoch weder Flammen noch Rauch festgestellt werden. Kurze Zeit später sei klar gewesen, dass es sich um eine technische Störung handelte. «Die Räumung wurde begonnen, war aber noch nicht abgeschlossen», sagte der Feuerwehr-Sprecher.

Das Einkaufszentrum Westfield Hamburg-Überseequartier war am 8. April eröffnet worden. Erst am vergangenen Karsonnabend war das Shopping-Center in der Hafencity wegen eines Feueralarms geräumt worden. Zuvor hatten die Brandmeldeanlagen am 10. April ausgelöst, nur zwei Tage nach der feierlichen Eröffnung. Auch in diesem Fall war der Grund ein Fehlalarm.