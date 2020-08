Schon lange im Visier: Werder Bremen froh über Agu-Transfer

Neuzugang Felix Agu (r) von Werder Bremen kämpft mit Josh Sargent um den Ball. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seinen neuen Außenverteidiger Felix Agu mit einem langen Vorlauf vom VfL Osnabrück verpflichtet. «Wir haben letztes Jahr in Lohne gegen Felix und den VfL gespielt. Da ist er uns zwar nicht zum ersten Mal, aber erneut und sehr positiv aufgefallen», sagte der Bremer Sportchef am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung des deutschen U21-Nationalspielers.

Der 20 Jahre alte Agu kam in diesem Sommer ablösefrei aus seiner Heimatstadt Osnabrück zu Werder und soll dort den lange Zeit gesetzten Außenverteidigern Ludwig Augustinsson (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts) Konkurrenz machen. «Als Rechtsfuß fühle ich mich als Rechtsverteidiger natürlich wohler, aber ich habe in meiner Karriere bisher mehr Spiele links bestritten. Deshalb denke ich, dass ich beide Positionen gleichermaßen gut ausfüllen kann», sagte Agu.

Orientieren will er sich dabei an einem Profi des FC Bayern München: «Ein klares Vorbild habe ich nicht. Aber das, was David Alaba über Jahre als Außenverteidiger gespielt hat, hat mich beeindruckt.»

