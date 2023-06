Schon 100.000 Tickets für WM der U21-Handballer abgesetzt

Dortmund (dpa) –

Die erste Heim-WM der U21-Handballer erfährt bereits wenige Tage vor dem Auftakt am kommenden Dienstag eine große Resonanz in Deutschland. Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Deutschen Handballbundes schon 100.000 Tickets für die Endrundenspiele in Berlin, Hannover und Magdeburg abgesetzt.

«Zum Start ins Jahrzehnt des Handballs erleben wir eine riesige Wertschätzung für Nachwuchsspitzensport. Die Stars von morgen werden auf großartigen Bühnen aufspielen können», sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober.

Bereits ausverkauft ist das letzte Vorrundenspiel des von Bundestrainer Martin Heuberger betreuten DHB-Teams am 23. Juni gegen Algerien in Hannover. Die weiteren Gruppengegner sind zuvor Libyen und Tunesien.