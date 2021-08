Scholz: Rentenniveau darf nicht sinken

Kiel (dpa) – SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will längerfristig ein stabiles Rentenniveau garantieren. «Das Rentenniveau darf nicht weiter sinken», sagte der Bundesfinanzminister am Mittwochabend in einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Kiel. Bis 2025 sei dies gesetzlich garantiert. Es müsse aber über 2025 hinaus ein stabiles Rentenniveau garantiert werden. Die Rente bleibe für die meisten Bürger die wichtigste Altersvorsorge. «Deshalb muss man sich auf sie verlassen können.» Die Rentenbeiträge würden allerdings steigen.

