Scholz hält Festrede auf Stoppelmarkt

Vechta (dpa/lni) –

Mit Bundeskanzler Olaf Scholz kommt ein hochkarätiger Gast zum Stoppelmarkt nach Vechta. Der SPD-Politiker soll heute (11.00 Uhr) die Festrede auf dem traditionellen Montagsempfang der Stadt halten. Scholz ist nach Angaben der Stadt der erste Bundeskanzler, der diese Festrede hält.

Bürgermeister Kristian Kater hatte seinen Parteifreund im Frühjahr nach Vechta eingeladen. Die Zusage des Kanzlers sei die größte Wertschätzung für die Schausteller, die Menschen in der Region und für den Markt, hatte Kater erklärt.

Bereits zur Eröffnung des Volksfestes am vergangenen Donnerstag war Berliner Politprominenz in Vechta: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nahm als Ehrengast am Eröffnungsumzug teil. Der Grünen-Politiker hatte das Volksfest als wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bezeichnet. Es gebe nur wenige Orte, an denen so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und mit verschiedenen Meinungen zusammenkämen. «Wir brauchen solche Orte, sonst kann eine Gesellschaft nicht funktionieren.»

Der Stoppelmarkt gehört zu den ältesten und besucherstärksten Volksfesten in Niedersachsen. Jedes Jahr kommen nach Angaben der Stadt rund 800.000 Gäste auf das Festgelände. Auf einer Fläche von 160.000 Quadratmetern sorgen mehr als 500 Schausteller für gute Laune und Kurzweil.