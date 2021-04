Schoko-Osterhasen für Obdachlose in Hamburg

Schokoladenhasen aus dunkler und heller Schokolade. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Bürgerinitiative «Hilfe für Hamburger Obdachlose» hat am Sonntag Schoko-Osterhasen, Lebensmittel und weitere Hilfsgüter an mehr als 100 Wohnungslose verteilt. Unter den Freiwilligen am Hauptbahnhof war auch die Schauspielerin und Bloggerin Yasmina Filali. «Ich bin gerne mit dabei, wenn ich helfen kann und gebraucht werde», hatte die 46-Jährige vorab mitgeteilt. Sie hatte die Initiative zuletzt auch zu Weihnachten unterstützt. Die Obdachlosenhilfe betreibt nach eigenen Angaben ein Unterbringungs- und ein Sachspendenprogramm. So werden regelmäßig am Hauptbahnhof und in Altona Lebensmittel und Hygieneartikel verteilt.

© dpa-infocom, dpa:210404-99-82361/3