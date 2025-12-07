Schönheit, Sehnsucht und viel Düsternis

Hamburg (dpa) –

Anlässlich des Ballettabends «Romantic Evolution/s» wurde die Uraufführung «Äther» von Aleix Martínez mit dem Hamburg Ballett in der Hamburgischen Staatsoper stark bejubelt. Martínez, seit 2021 Erster Solist des Hamburg Balletts, findet für die Themen, die August Bournonville in seinem Klassiker «La Sylphide» gesetzt hat, eindringliche, zeitgenössische Bilder.

Bournonvilles Figur des schottischen Bauern James, der sich am Tag seiner Hochzeit in einen ätherischen Luftgeist verliebt, seine Verlobte stehen lässt und ihr in den Wald nachfolgt, wird bei Martínez zu einem von Jack Bruce getanzten Sinnsucher in einer von Umweltzerstörung und Weltenbrand geprägten, düsteren Welt.

Auf der kargen, ebenfalls von Martínez mit einem Baumstamm, einem Sessel und einer Treppe in einen viereckigen Ausschnitt versehenen Bühne, treten unter anderem Xue Lin als Sylphe und Gabriel Barbosa als Silpho neben mehreren Mystischen auf, die wiederum einer Gruppe Wanderer begegnen.

Zur dramatischen Musik des lettischen Komponisten Péteris Vasks entwickeln sich expressive Gruppentableaus. Hayley Page und Florian Pohl vollführen zur Musik von Arvo Pärt einen intensiven Pas de deux.

Die existenzielle, zeitgenössische Choreographie liefert einen starken ästhetischen Kontrast zu dem sehr klassischen, historisch inszenierten Werk «La Sylphide» von August Bournonville, dessen Hamburger Erstaufführung im ersten Teil des Programms sich an der Uraufführung 1836 vom Königlich Dänischen Ballett orientiert. Darin glänzen die filigrane Ida Praetorius als La Sylphide und der sprungstarke Matias Oberlin als James sowie Francesco Cortese in der Rolle des Rivalen Gurn.