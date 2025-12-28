Schnelles Pflegepersonal stoppt Brand in Seniorenheim

Bad Bramstedt (dpa/lno) –

Seniorinnen und Senioren in einer Einrichtung in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind wegen eines Zimmerbrandes am Mittag zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht worden. Das Pflegepersonal habe einen brennenden Mülleimer entdeckt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Pflegerinnen und Pfleger hätten sehr schnell gehandelt und dadurch Schlimmeres verhindert. Zuvor hatten Medien berichtet.

Knapp 50 Einsatzkräfte seien nach Auslösen der Brandmeldeanlage am Sonntagmittag zu der Seniorenresidenz gefahren. Der Flur in dem betroffenen Bereich sei verraucht gewesen, das Personal habe den Brand bereits selbst gelöscht. Zehn Menschen seien vor Ort von Ärzten gesichtet worden, es sei aber niemand verletzt worden, sagte der Feuerwehrsprecher.