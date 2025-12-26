Schneller als die Feuerwehr: Brand in Seniorenheim gelöscht

Hamburg (dpa/lno) –

Im Zimmer eines Seniorenheims im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, wurde der Brand bereits durch die Anwesenden im Heim gelöscht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Eine Pflegerin sowie eine Seniorin erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine der beiden wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht – ob es sich dabei um die Pflegerin oder die Seniorin handelte, war zunächst nicht bekannt. Wie das Feuer ausbrach, war ebenfalls unklar. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.